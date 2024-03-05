Зустріч Орбана та Зеленського відкладається: Угорщина висунула нову вимогу

Угорщина вимагає відновлення прав угорської меншини.

Джерело фото: glavcom

Зустріч між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом України Володимиром Зеленським відкладена до тих пір, поки Київ не відновить права угорської національної меншини. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто.

Сійярто заявив, що відповідь української сторони на 11 вимог Будапешта щодо прав угорців на Закарпатті була «неконструктивною». Під час зустрічі в Ужгороді він наголосив, що Угорщина очікує повернення угорській нацменшині на Закарпатті прав, які вона мала до 2015 року.

Будапешт вирішив передати Києву документ із 11 пунктів, які визначають необхідні кроки, які повинна зробити українська сторона. Проте, за словами Сійярто, «документ, отриманий від української сторони, не містить жодного прогресу в цій сфері».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.