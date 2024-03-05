Обрано голову Господарського суду Одеської області

Суд очолив Володимир Петров.

Фото: Господарський суд Одеської області

5 березня в приміщенні Господарського суду Одеської області відбулись збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання про обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування суддю Володимира Петрова було обрано головою Господарського суду Одеської області.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області.

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