Обрано голову Роздільнянського районного суду Одеської області

Суд очолила Жанна Теренчук.

27 лютого відбулися збори суддів Роздільнянського районного суду Одеської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування, більшістю від кількості суддів, які працюють у суді, головою Роздільнянського районного суду Одеської області обрано суддю Жанну Теренчук строком на три роки.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

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