Датою введення в дію нового штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад – НАДС

У НАДС розповіли, як ввести в дію новий штатний розпис після проведення процедури класифікації посад державної служби, в тому і числі і після повторної класифікації посад.

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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) 27 лютого повідомили, як в 2024 році ввести в дію новий штатний розпис державного органу, який провів класифікацію посад державної служби.

Як зазначено у роз’ясненні НАДС, результати класифікації посад в державному органі вважаються погодженими, якщо повідомлення НАДС про необхідність доопрацювання відомостей не надіслано відповідному державному органу протягом 30 днів.

Отже, у НАДС повідомили, що датою введення в дію штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад державного органу, які в установленому порядку погоджено НАДС.

Датою затвердження результатів класифікації посад державного органу можна вважати дату реєстрації листа державного органу, яким надсилаються відомості класифікації посад державної служби (тобто результати класифікації) на погодження до НАДС.

Після цього керівник державної служби видає розпорядчий документ (наказ) щодо проведення класифікації посад в державному органі.

У разі проведення повторної класифікації посад згідно з визначеним Алгоритмом, у наказі зазначається кількість посад державної служби, які передбачаються ввести до нової структури та (або) штатного розпису державного органу або щодо яких передбачається внести відповідні зміни.

Введення в дію штатного розпису за результатами проведення повторної класифікації посад, на думку НАДС, має відбуватися з дати затвердження результатів повторної класифікації посад державного органу, які в установленому порядку погоджено НАДС.

Детальніше з роз’ясненням НАДС щодо введення в дію нового штатного розкладу, можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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