Датой введения в действие нового штатного расписания может быть дата утверждения результатов классификации должностей – НАДС

В НАДС рассказали, как ввести в действие новое штатное расписание после проведения процедуры классификации должностей государственной службы, в том числе и после повторной классификации должностей.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) 27 февраля сообщили, как в 2024 году ввести в действие новое штатное расписание государственного органа, проведшего классификацию должностей государственной службы.

Как отмечено в разъяснении НАДС, результаты классификации должностей в государственном органе считаются согласованными, если уведомление НАДС о необходимости доработки сведений не направлено соответствующему государственному органу в течение 30 дней.

Таким образом, в НАДС сообщили, что датой введения в действие штатного расписания может быть дата утверждения результатов классификации должностей государственного органа, которые в установленном порядке согласованы НАДС.

Датой утверждения результатов классификации должностей государственного органа можно считать дату регистрации письма государственного органа, которым направляются сведения классификации должностей государственной службы (т. е. результаты классификации) на согласование НАДС.

После этого руководитель государственной службы выдает распорядительный документ (приказ) о проведении классификации должностей в государственном органе.

В случае проведения повторной классификации должностей согласно с определенным Алгоритмом, в приказе указывается количество должностей государственной службы, которые предполагаются ввести в новую структуру и (или) штатное расписание государственного органа или в отношении которых предполагается внести соответствующие изменения.

Введение в действие штатного расписания по результатам проведения повторной классификации должностей, по мнению НАДС, должно происходить с даты утверждения результатов повторной классификации должностей государственного органа, которые в установленном порядке согласованы НАДС.

Детальнее с разъяснением НАДС относительно введения в действие нового штатного расписания, можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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