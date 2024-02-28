«Креативят по-черному»: харьковские уклонисты с венками ехали на якобы похороны бабушки в Румынию

Пограничники на Закарпатье остановили авто с уклонистами, которые придумали историю о похоронах бабушки, чтобы пересечь границу.

Источник фото: Госпогранслужба

Пограничники на Закарпатье обнаружили двух граждан Харькова, которые пытались незаконно попасть в Румынию, придумав историю о похоронах своей бабушки и воссоздав поминальную атмосферу с помощью венков. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Автомобиль, которым управляли мужчины, был остановлен на контрольном посту. Водитель, местный житель Закарпатья, заявил, что перевозит пассажиров на похороны своей бабушки в село Чернотисово. В качестве подтверждения он продемонстрировал поминальные венки.

Сами пассажиры также подтвердили эту историю, но не могли назвать имя и адрес умершей бабушки. В ходе расследования правонарушения пограничники обнаружили, что харьковчане заплатили "таксисту" и его сообщникам по 2 тысячи долларов США за перевозку через границу.

Сейчас оперативники пограничного отряда активно выясняют все обстоятельства правонарушения с целью установления лиц, причастных к незаконной переправке мужчин через границу.

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