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  1. В Украине

Коордштаб будет заниматься функционалом по освобождению из плена и возвращению из депортации гражданских

19:21, 28 февраля 2024
Также утверждено Положение об информационной системе по вопросам обращения с военнопленными.
Коордштаб будет заниматься функционалом по освобождению из плена и возвращению из депортации гражданских
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Правительство приняло изменения в постановление КМУ от 11 марта 2022 года № 257 «Об образовании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными».

Как сообщили в Минреинтеграции, согласно этим изменениям в задачи, которые возложенны на Коордштаб, теперь входят:

– осуществление полномочий по освобождению из плена государства-агрессора гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;

– содействие деятельности, связанной с возвращением депортированных государством-агрессором гражданских лиц.

Также документом утверждено Положение об информационной системе по вопросам обращения с военнопленными. Им предусматривается, что эта система будет содержать данные об защитниках Украины, находящихся в плену государства-агрессора, гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии, и лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Владельцем, распорядителем и администратором информационной системы определено ГУР Минобороны.

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