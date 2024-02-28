Коордштаб займатиметься функціоналом щодо звільнення з полону та повернення із депортації цивільних

Також затверджено Положення про інформаційну систему з питань поводження з військовополоненими.

Уряд ухвалив зміни до постанови КМУ від 11 березня 2022 року № 257 «Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими».

Як повідомили у Мінреінтеграції, згідно з цими змінами до завдань, які покладені на Коордштаб, тепер входять:

– здійснення повноважень зі звільнення з полону держави-агресора цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;

– сприяння діяльності, що пов’язана з поверненням депортованих державою-агресором цивільних осіб.

Також документом затверджено Положення про інформаційну систему з питань поводження з військовополоненими. Ним передбачається, що ця система буде містити дані про оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії, та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Власником, розпорядником та адміністратором інформаційної системи визначено ГУР Міноборони.

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