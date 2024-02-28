Напав на волонтера та забрав $50 тисяч, зібраних для ЗСУ: на Одещині затримали псевдоправоохоронця

Чоловік з підробленим посвідченням правоохоронця, погрожуючи зброєю, заволодів коштами.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

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В Одеській області викрили псевдоправоохоронця, який викрав гроші, зібрані для військових. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що чоловік вчинив розбійний напад на волонтера. Він вкрав 50 000 доларів, які були призначені для однієї з військових частин, розташованих в Одеському гарнізоні.

Раніше судимий громадянин з’ясував місце проживання волонтера, підібрав транспорт. Дочекавшись, коли волонтер вийшов з будинку, погрожуючи зброю, він вирвав з рук сумку та намагався втекти на автомобілі.

Його затримали та вилучили волонтерські кошти і підроблене посвідчення правоохоронця.

Зловмиснику оголосили підозру за фактом розбою. Наразі він під вартою.

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