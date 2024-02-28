Напал на волонтера и забрал $50 тысяч, собранных для ВСУ: в Одесской области задержали псевдоправоохранителя

Мужчина с поддельным удостоверением правоохранителя, угрожая оружием, завладел средствами.

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В Одесской области разоблачили псевдоправохранителя, который украл деньги, собранные для военных. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что мужчина совершил разбойное нападение на волонтера. Он украл 50 000 долларов, предназначенных для одной из воинских частей, расположенных в Одесском гарнизоне.

Ранее судимый гражданин выяснил место жительства волонтера, подобрал транспорт. Дождавшись, когда волонтер вышел из дома, угрожая оружием, он вырвал из рук сумку и пытался скрыться на автомобиле.

Его задержали и изъяли волонтерские средства и поддельное удостоверение правоохранителя.

Злоумышленнику объявили подозрение по факту разбоя. Сейчас он под стражей.

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