Транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию о разрешении на проезд с собаками в метро

Активисты рассказали, что директор метрополитена Виктор Брагинский поддержал предложение о разрешении на перевозку собак.

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Транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию о разрешении перевозки собак в метро. Об этом говорится в сообщении активистов общественной организации «Пассажиры Киева».

Активисты рассказали, что директор метрополитена Виктор Брагинский поддержал предложение о разрешении на перевозку собак. Однако он просил отсрочить воплощение петиции в жизнь до тех пор, пока не состоится обсуждение инициативы с общественными организациями и кинологами. Также он напомнил, что подземка во время тревог обеспечивала безопасность людей, в частности, с домашними питомцами.

Раньше мы писали, что на сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось обращение с просьбой разрешить проезд с собаками в метро.

Как отмечает «Хмарочос», в Нью-Йорке, например, собак в метро разрешено перевозить, только если они «находятся в каком-нибудь контейнере и не мешают другим пассажирам». Правило не касается собак-поводырей. Пассажиры могут перевозить собак любого размера, однако они должны позаботиться о том, чтобы их любимцы были в переноске. Обычно животных перевозят в разных сумках и рюкзаках. Некоторые изобретатели даже придумали одевать своих животных в сумки из IKEA.

В Париже людям также разрешено перевозить собак в метро. Маленьких собак разрешено перевозить в переносках, а больших, которые не помещаются в переноску размером 45 сантиметров, можно перевозить только с поводком и намордником. Но для них нужно будет приобрести отдельный билет по сниженной цене.

В Лондоне такие же правила, как в Париже, однако перевозка собак всех размеров бесплатна. Но четвероногим друзьям запрещено пользоваться эскалаторами, ведь они могут повредить свою шерсть, когти или кожу. Владельцам маленьких собак советуют взять их на руки, а хозяевам больших пород, советуют выбрать другой маршрут.

В Барселоне собак нельзя перевозить в метро в пиковые часы в будние дни – такие ограничения относятся только к периоду с 11 сентября по 24 июня. Собака должна быть на поводке и иметь намордник. Также один пассажир может войти в метро только с одной собакой.

В Украине в отличие от наземного общественного транспорта, где перевозка собак разрешена при наличии поводка и намордника, правила метрополитена разрешают только перевозку мелких животных и птиц в клетках. В метро пускают собак-поводырей, которые помогают людям с недостатками зрения, однако владельцу животного нужно иметь специальный сертификат.

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