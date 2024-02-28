В Минобразования считают, что учебные заведения «западнее Киева» должны перейти на оффлайн

Выход на стационарное обучение во многих случаях будет предусматривать, в частности, переход на несколько смен или вечернюю учебу.

В Минобразования считают, что все образовательные учреждения западнее Киева должны к сентябрю перейти на офлайн-обучение. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

«Мы сейчас двигаемся тем способом, чтобы учебные заведения западнее Киева до сентября вышли в оффлайн, однозначно все», – сказал он.

По словам Винницкого, выход на стационарное обучение во многих случаях будет предусматривать переход на несколько смен или вечернее обучение.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день внедрить такие изменения невозможно в прифронтовых областях, в частности в Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской, поскольку там сложная ситуация с безопасностью из-за российских обстрелов.

«Есть проблема, с которой мы должны бороться, поскольку сформировать мировоззрение детей онлайн – трудно. Однако мечта об офлайне для этих регионов пока недостижима», – говорит он.

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