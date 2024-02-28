Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Датой введения в действие нового штатного расписания может быть дата утверждения результатов классификации должностей – НАДС

В НАДС рассказали, как ввести в действие новое штатное расписание после проведения процедуры классификации должностей государственной службы, в том числе и после повторной классификации должностей.

Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Голосование за признание Павла Вовка, таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Верховном Суде, не имело юридического смысла – особое мнение членов ВККС

Пять членов ВККС указали, что конкурс в Верховный Суд завершился еще в 2017 году, поэтому основания для оценивания Павла Вовка отсутствовали.

Изменения в УПК о подаче документов и повестки через Электронный кабинет и дистанционное участие адвокатов и свидетелей в заседании направлены на подпись Президенту

Также у УПК изменено основание для отмены судебного решения.

Цифровизируем судебную систему, — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронный суд будет в Дії

Для судей будет меньше бумажной работы и сэкономленное время, заявил Михаил Федоров

  1. В Украине

В Минобразования считают, что учебные заведения «западнее Киева» должны перейти на оффлайн

14:18, 28 февраля 2024
Выход на стационарное обучение во многих случаях будет предусматривать, в частности, переход на несколько смен или вечернюю учебу.
В Минобразования считают, что учебные заведения «западнее Киева» должны перейти на оффлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Минобразования считают, что все образовательные учреждения западнее Киева должны к сентябрю перейти на офлайн-обучение. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

«Мы сейчас двигаемся тем способом, чтобы учебные заведения западнее Киева до сентября вышли в оффлайн, однозначно все», – сказал он.

По словам Винницкого, выход на стационарное обучение во многих случаях будет предусматривать переход на несколько смен или вечернее обучение.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день внедрить такие изменения невозможно в прифронтовых областях, в частности в Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской, поскольку там сложная ситуация с безопасностью из-за российских обстрелов.

«Есть проблема, с которой мы должны бороться, поскольку сформировать мировоззрение детей онлайн – трудно. Однако мечта об офлайне для этих регионов пока недостижима», – говорит он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури