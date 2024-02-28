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  1. В Україні

У Міносвіти вважають, що навчальні заклади «на захід від Києва» мають перейти на офлайн

14:18, 28 лютого 2024
Вихід на стаціонарне навчання у багатьох випадках передбачатиме, зокрема, перехід на кілька змін чи вечірнє навчання.
У Міносвіти вважають, що навчальні заклади «на захід від Києва» мають перейти на офлайн
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У Міносвіти вважають, що всі освітні заклади на захід від Києва мають до вересня перейти на офлайн-навчання. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

«Ми зараз рухаємося тим способом, щоб навчальні заклади на захід від Києва до вересня вийшли в офлайн, однозначно всі», – сказав він.

За словами Винницького, вихід на стаціонарне навчання у багатьох випадках передбачатиме, зокрема, перехід на кілька змін чи вечірнє навчання.

Він зазначив, що станом на сьогодні впровадити такі зміни неможливо у прифронтових областях, зокрема в Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, оскільки там складна безпекова ситуація через російські обстріли.

«Є проблема, з якою ми маємо боротися, оскільки сформувати світогляд дітей онлайн – важко. Однак мрія про офлайн для цих регіонів поки що недосяжна», – каже він.

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