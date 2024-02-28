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Суд изменил взыскание за нарушение ПДД водителю, который выехал на запрещенный сигнал светофора и устроил ДТП

18:27, 28 февраля 2024
Сначала суд наложил на него взыскание в виде лишения права вождения на 6 месяцев, но водитель подал апелляционную жалобу.
Суд изменил взыскание за нарушение ПДД водителю, который выехал на запрещенный сигнал светофора и устроил ДТП
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Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу водителя-виновника ДТП – изменил постановление судьи местного суда. Вместо взыскания в виде лишения права управления транспортными средствами на 6 месяцев наложил на него 850 гривен штрафа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

За постановою судді, опівдні 22 грудня 2023 року в м. Хмельницькому на регульованому перехресті вулиць Озерної та Панаса Мирного водій «Hyundai Santa Fe» виїхав на заборонений сигнал світлофора й зіткнувся з автомобілем «Audi A4», що їхав на зелене світло. Унаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Хмельницький міськрайонний суд визнав водія «Hyundai Santa Fe» винним за статтею 124 КУпАП та наклав на нього стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами на 6 місяців.

Чоловік подав апеляційну скаргу з проханням змінити йому стягнення на штраф. Запевнив, що автомобіль для нього є надзвичайно важливим засобом, позаяк унаслідок важкої хвороби не може вільно пересуватися. До того ж працює водієм благодійної організації, утримує хворого батька та сина на реабілітації після поранення.

Також зазначив: суд першої інстанції не взяв до уваги те, що інший учасник автопригоди їхав з явно перевищеною швидкістю, що не дало можливість вчасно зреагувати на дорожню обстановку.

Апеляційний суд вказав, що доказів порушення ПДР водієм «Audi A4» у матеріалах справи немає. Однак навіть, якби той перевищив швидкість, це не вплинуло б на механізм зіткнення, позаяк першопричина аварії – перебування «Hyundai Santa Fe» на перехресті на червоний сигнал світлофора. 

Тому ХАС погодився з висновком місцевого суду про доведеність вини апелянта у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП. Водночас накладене на нього стягнення у максимальному розмірі в межах санкції цієї статті вважає таким, що не ґрунтується на вимогах закону, оскільки визначене без врахування особи порушника та фактичних обставин справи.

«[Апелянт] в судовому засіданні апеляційного суду свою вину у вчиненому адміністративному правопорушенні визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному, в алкогольному стані не перебував, тяжких наслідків в результаті ДТП не наступило. Окрім того, він є водієм у Благодійній організації «Благодійний фонд «Захистимо Україну разом», має на утриманні хворого батька та сина, який проходить реабілітацію після поранення, а тому автомобіль є надзвичайно важливим засобом пересування», – йдеться у постанові апеляційного суду.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/695/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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