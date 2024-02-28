Netflix в этом году планирует поднять цены на подписки, — СМИ

Таким образом, компания хочет ускорить рост доходов и доходов.

В 2024 году стриминговый сервис Netflix поднимет цены, чтобы ускорить рост доходов и доходов. Об этом сообщает издание Variety.

По мнению аналитиков, благодаря повышению цен, доходам от планов с рекламой и постоянному росту числа подписчиков общий доход стримингового сервиса в 2024 году увеличится на 15% по сравнению с ростом на 7% в 2023-м.

Как известно, в октябре компания уже подняла цены на базовый план подписки с $9,99 до $11,99 в США, Великобритании и Франции.

В Netflix отметили, что цены планировали поднять еще раньше, однако тогда распространялось платное распространение аккаунтов.

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