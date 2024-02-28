Netflix цьогоріч планує підняти ціни на підписки, — ЗМІ

Таким чином компанія хоче пришвидшити зростання доходів та прибутків.

У 2024 році стримінговий сервіс Netflix підніме ціни, щоб пришвидшити зростання доходів та прибутків. Про це повідомляє видання Variety.

На думку аналітиків, завдяки підвищенню цін, доходам від планів із рекламою та постійному росту кількості підписників, загальний дохід стримінгового сервісу у 2024 році збільшиться на 15% у порівнянні зі зростанням на 7% у 2023-му.

Як відомо, у жовтні компанія вже підняла ціни на базовий план підписки з $9,99 до $11,99 у США, Великій Британії та Франції.

У Netflix зазначили, що ціни планували підняти ще раніше, проте тоді розповсюджували платне поширення акаунтів.

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