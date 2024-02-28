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Ініціатива про відправку західних військ до України заслуговує уваги, – МЗС Литви

15:06, 28 лютого 2024
Міністр закордонних справ Литви підтримав ідею розміщення західних військ в Україні.
Ініціатива про відправку західних військ до України заслуговує уваги, – МЗС Литви
Джерело фото: radiosvoboda.org
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива стосовно можливого розміщення західних сухопутних військ в Україні заслуговує на увагу. Цю позицію він заявив у своєму Twitter-акаунті.

«Доля Європи вирішується на полях битв в Україні. Такі часи вимагають політичного лідерства, амбіцій та сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стояла за вчорашньою зустріччю в Парижі, заслуговує на увагу», - написав голова Міністерства закордонних справ Литви.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. За його словами, наразі згоди з цього питання немає, але виключати цього не можна.

Цю можливість уже відкинув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну. Цієї ж позиції дотримується і Канада.

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