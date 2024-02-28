Инициатива об отправке западных войск в Украину заслуживает внимания, – МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы поддержал идею размещения западных войск в Украине.

Источник фото: radiosvoboda.org

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что инициатива относительно возможного размещения западных сухопутных войск в Украине заслуживает внимания. Эту позицию он заявил в своем Twitter-аккаунте.

"Судьба Европы решается на полях сражений в Украине. Такие времена требуют политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно. Инициатива, стоявшая за вчерашней встречей в Париже, заслуживает внимания", - написал глава Министерства иностранных дел Литвы.

Как сообщала "Судебно-юридическая газета", президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, пока согласия по этому вопросу нет, но исключать этого нельзя.

Эту возможность уже отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также Германия и Великобритания не будут отправлять свои войска в Украину. Этой же позиции придерживается и Канада.

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