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  1. У світі

Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну

16:28, 27 лютого 2024
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.
Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну
Колаж: sud.uа
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. За його словами, наразі згоди з цього питання немає, але виключати цього не можна.

Цю можливість уже відкинув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.

«Вчора в Парижі ми домовилися, що всі повинні робити більше для України. Їй потрібна зброя, боєприпаси і протиповітряна оборона. Ми працюємо над цим. Ясно одне: наземних військ з європейських країн чи НАТО не буде. Це стосується і нас», – написав Шольц у соцмережі X.

Таку думку в коментарі для The Guardian підтримав речник британського прем'єра Ріші Сунака.

Спікер заявив, що питання відправлення британських військ в Україну не опрацьовується, але Лондон допомагає з забезпеченням «технікою, засобами та навчанням».

«Окрім невеликої кількості персоналу, який знаходиться у країні для підтримки Збройних сил України, у нас немає будь-яких планів для широкомасштабного розгортання», – сказав він.

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