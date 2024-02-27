Україна створює умови для впровадження Європейського цифрового гаманця

Уряд підтримав постанову щодо створення умов для майбутньої розробки Європейського цифрового гаманця.

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Уряд підтримав постанову, спрямовану на подальший розвиток сфери електронної ідентифікації та впровадження нових засобів з різними рівнями довіри. Крім цього, створюються передумови для подальшого впровадження Європейського цифрового гаманця. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанова визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі існує лише ринок надавачів довірчих послуг. За новою постановою користувачі електронних сервісів матимуть змогу отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри, вибирати місце їх отримання та використовувати їх для авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг.

Крім того, в майбутньому планується використання цифрового гаманця, який дозволить зберігати ідентифікаційні дані в електронній формі та зручно користуватися ними як у межах країни, так і за її межами для отримання різноманітних послуг.

Зауважується, що Україна бере участь у розробці Європейського цифрового гаманця, що дасть можливість використовувати Дію в Європейському Союзі, а європейцям — свої цифрові гаманці в Україні. Раніше застосунок Дія був представлений на установчій зустрічі міжнародного консорціуму цифрової ідентифікації POTENTIAL.

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