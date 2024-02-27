На Київщині молодики вигукували гасла «кадирівців» та стріляли у повітря на вечірці

Правоохоронці встановили, що шестеро осіб віком від 17 до 21 років таким чином святкували повноліття товариша в орендованому заміському комплексі.

В соціальних мережах поширилося відео на якому молодики вигукували провокативні гасла на підтримку країни агресора та стріляли з пістолета у повітря.

Правоохоронці оперативно встановили осіб з відео.

Як зазначили у Нацполіції, зафіксована на відео подія сталася в ніч із 24 на 25 лютого. Правоохоронці встановили, що шестеро осіб віком від 17 до 21 років таким чином святкували повноліття товариша в орендованому заміському комплексі.

Одного з молодиків, який здійснював постріл з пістолета, затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї, слідчі розпочали кримінальне провадження (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

У Службі безпеки України зазначили, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Також у СБУ уточнили, що молоді люди вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова.

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