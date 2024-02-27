Суддя з Херсону не змогла звільнитися у відставку, тому що залишилась на окупованій території

Суддя Господарського суду Херсонської області добровільно евакуювалася на Лівий берег Дніпра.

Вища рада правосуддя 27 лютого зупинила розгляд заяви про відставку судді Господарського суду Херсонської області Любові Немченко.

Ще 29 липня 2022 року Любов Немченко була відряджена до Господарського суду Одеської області, втім, в Одесу суддя так і не приїхала.

Заяву про відставку Любов Немченко надіслала у Раду правосуддя 2 червня 2023 року.

Також суддя повідомила, що у листопаді 2022 року, у зв’язку з необхідністю догляду за матір’ю, вона була змушена переїхати на лівобережну частину Херсонської області.

Втім, на додатковий запит ВРП Любов Немченко не відповіла. Відповідно, залишається незрозумілим, чи реально суддя має намір звільнитися у відставку. Актуальне місцеперебування судді наразі також невідоме.

Також 8 січня у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Департаменту захисту національної державності СБУ, в який зазначалося про те, що суддя Любов Немченко евакуювалася на Лівий берег Херсонської області у листопаді 2022 року разом з представниками окупаційної влади РФ.

Відтак, Вища рада правосуддя вирішила зупинити розгляд заяви про відставку судді Любові Немченко до закінчення розгляду дисциплінарної скарги СБУ на суддю.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли судді з судів Херсонської області вирішили залишитися на окупованій території. Так, 7 лютого ВРП відкрила дисциплінарну справу щодо судді Херсонського окружного адміністративного суду Сергія Варняка.

В цілому ж, за наявними даними, на різних окупованих територіях, а також на території РФ, з лютого 2022 року перебувають щонайменше 12 українських суддів, частина з яких також підозрюється у вчиненні державної зради.

Автор В’ячеслав Хрипун

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