Не встиг із землі зійти сніг, як вже горить сухостій – у ДСНС нагадали про штрафи

За підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3 060 до 6 120 грн, крім того, екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголошують, що останніми днями в різних областях України почастішали займання на відкритих територіях. Так, лише минулої доби на Дніпропетровщині сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 га.

У Донецькій області ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах та на відкритій території, вогнем знищено понад 38 га сухої рослинності.

У Кіровоградській області рятувальники 5 разів виїздили на гасіння пожеж сухостою, вигоріло понад 2 тис. кв. м.

На Харківщині ліквідовано 16 пожеж, Вінниччині – 4 пожежі, Запоріжжі – 5 пожеж у природних екосистемах.

У ДСНС наголошують, що часто причинами займань стає господарська діяльність громадян, адже з підвищенням температури повітря люди починають впорядковувати свої обійстя і спалювати суху траву.

За підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3 060 до 6 120 грн, крім того, екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати.

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