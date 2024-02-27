Не успел с земли сойти снег, как уже горит сухостой – в ГСЧС напомнили о штрафах

За поджог сухой травы законом предусмотрен штраф от 3 060 до 6 120 грн, кроме того, экосистемы являются домом для животных и птиц, которые могут пострадать.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что в последние дни в разных областях Украины участились возгорания на открытых территориях. Так, только за прошедшие сутки на Днепропетровщине произошло 56 пожаров в экосистемах, общая площадь которых достигала более 48 га.

В Донецкой области ликвидировано 19 пожаров в природных экосистемах и на открытой территории, огнем уничтожено более 38 га сухой растительности.

В Кировоградской области спасатели 5 раз выезжали на тушение пожаров сухостоя, выгорело более 2 тыс. кв. м.

В Харьковщине ликвидировано 16 пожаров, Виннитчине – 4 пожара, Запорожье – 5 пожаров в природных экосистемах.

В ГСЧС отмечают, что часто причинами возгораний становится хозяйственная деятельность граждан, ведь с повышением температуры воздуха люди начинают упорядочивать свои дома и сжигать сухую траву.

За поджог сухой травы законом предусмотрен штраф от 3 060 до 6 120 грн, кроме того, экосистемы являются домом для животных и птиц, которые могут пострадать.

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