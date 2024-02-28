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  1. В Украине

Какие права и гарантии защиты имеет разоблачитель коррупции: разъяснение

10:11, 28 февраля 2024
Права разоблачителя возникают с момента сообщения информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.
Какие права и гарантии защиты имеет разоблачитель коррупции: разъяснение
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, какие права и гарантии защиты имеет обличитель. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII викривач — це фізична особа, яка:

- володіє інформацією про можливі факти корупційних правопорушень — фактичними даними, а саме про обставини правопорушення, місце і час його вчинення та особу, яка вчинила правопорушення;

- переконана в достовірності цієї інформації;

- отримала цю інформацію під час трудової, професійної, господарської, громадської, наукової діяльності, проходження служби чи навчання.

Особа не може вважатися викривачем, якщо хоча б одна з цих умов не виконана.                    

Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до статті 53-3 цього Закону викривач має право:

- бути повідомленим про свої права та обов’язки;

- подавати докази на підтвердження своєї заяви;

- отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;

- давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

-  на безоплатну правничу допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

- на конфіденційність;

- повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» без зазначення відомостей про себе (анонімно);

- у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

- на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

- на винагороду у визначених законом випадках;

- на отримання психологічної допомоги;

- на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

- отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

Крім того, права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

Для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися всіма видами правничої допомоги, передбаченої Законом України «Про безоплатну правничу допомогу».

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