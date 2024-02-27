Судья из Херсона не смогла уволиться в отставку, потому что осталась на оккупированной территории

Судья Хозяйственного суда Херсонской области добровольно эвакуировалась на Левый берег Днепра.

Высший совет правосудия 27 февраля приостановил рассмотрение заявления об отставке судьи Хозяйственного суда Херсонской области Любови Немченко.

Еще 29 июля 2022 года Любовь Немченко была откомандирована в Хозяйственный суд Одесской области, впрочем, в Одессу судья так и не приехала.

Заявление об отставке Любовь Немченко направила в Совет правосудия 2 июня 2023 года.

Судья также сообщила, что в ноябре 2022 года, в связи с необходимостью ухода за матерью, она была вынуждена переехать на левобережную часть Херсонской области.

Впрочем, на дополнительный запрос ВСП Любовь Немченко не ответила. Соответственно, остается непонятным, реально ли судья намерена уволиться в отставку. Актуальное местонахождение судьи также неизвестно.

Также 8 января в Высший совет правосудия поступила жалоба Департамента защиты национальной государственности СБУ, в которой сообщалось, что судья Любовь Немченко эвакуировалась на Левый берег Херсонской области в ноябре 2022 года вместе с представителями оккупационных властей РФ.

Таким образом, Высший совет правосудия решил остановить рассмотрение заявления об отставке судьи Любови Немченко до окончания решения по дисциплинарной жалобе СБУ на судью.

Это уже не первый случай, когда судьи из судов Херсонской области решили остаться на оккупированной территории. Так, 7 февраля ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Херсонского окружного административного суда Сергея Варняка.

В целом же, по имеющимся данным, на разных оккупированных территориях, а также на территории РФ, с февраля 2022 года находятся, по меньшей мере, 12 украинских судей, часть из которых также подозревается в совершении государственной измены.

Автор Вячеслав Хрипун

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