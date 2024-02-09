Суддя з Херсону досі не з’явився в новий суд і перебуває невідомо де

Суддя Херсонського окружного адміністративного суду ймовірно залишився в окупованому Херсоні, а тепер може бути звільнений з посади за небажання працювати.

Вища рада правосуддя 7 лютого 2024 року відкрила дисциплінарну справу щодо судді Херсонського окружного адміністративного суду Сергія Варняка.

8 січня у Раду правосуддя надійшла дисциплінарна скарга від СБУ, в який було зазначено, що суддя Сергій Варняк не з’явився для здійснення правосуддя у суд, в якій він був відряджений після окупації Херсону у 2022 році.

Зазначимо, що територіальна підсудність справ Херсонського окружного адміністративного суду була змінена 18 березня 2022 року. Територіальна підсудність справ зазначеного адміністративного суду була визначена за Одеським окружним адміністративним судом.

22 серпня 2022 року Сергій Варняк був відряджений для здійснення правосуддя у склад Одеського окружного адміністративного суду.

Разом з тим, ані у серпні, ані у вересні 2022 року Сергій Варняк в новому суді не з’явився.

13 вересня 2022 року Сергій Варняк за допомогою одного з месенджерів повідомив керівнику апарату Одеського окружного адміністративного суду про неможливість прибуття в Одесу через необхідність догляду за матір’ю.

У підсумку, станом на січень 2024 року, Сергій Варняк так і не подав заяву про зарахування у штат Одеського окружного адміністративного суду і, відповідно, до здійснення правосуддя не приступив.

З 1 вересня 2022 року Сергію Варняку припинена виплата суддівської винагороди у зв’язку з відрядженням у Одеський окружний адміністративний суд, де він так і не з’явився.

Точне місце перебування Сергія Варняка наразі невідоме.

У зв’язку з цим, в СБУ зазначили, що Сергій Варняк «грубо та систематично нехтує покладеними на нього обов’язками та ймовірно допустив поведінку, яка порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя».

У свою чергу, Друга дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що Сергій Варняк «не дотримується морально-етичних стандартів поведінки судді».

«Невиконання службових обов’язків суддею, за умови, якщо це сталося без поважних причин, може свідчити про нехтування не лише високими стандартами поведінки, яких повинен дотримуватися суддя, а й мінімальними стандартами поведінки, яких має дотримуватися будь-який працівник», - зазначено у рішенні дисциплінарної палати Ради правосуддя.

Зазначимо, що суддя Сергій Варняк також відомий тим, що у 2018 році намагався через суд добитися визнання кваліфікаційного оцінювання суддів незаконним. А у 2013 році Сергій Варняк став відомим через конфлікт з головою Херсонського окружного адміністративного суду.

На посаду судді Комсомольського районного суду міста Херсона Сергій Варняк був призначений у 2004 році. В 2007 році він був призначений на посаду судді Херсонського окружного адміністративного суду.

Також нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли судді з судів, що опинилися на окупованій території, фактично відмовляються переїхати на територію, яку контролює українська влада.

Наразі ціла група суддів з судів Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської областей підозрюється у державній зраді, а ще деякі судді з тих чи інших причин залишилися на окупованій території.

Автор В’ячеслав Хрипун

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