Збірна України дізналася суперників у Лізі націй

Збірна України потрапила до групи 1 Дивізіону B Ліги націй.

Фото: Getty Images

У четвер, 8 лютого, у Парижі відбулася церемонії жеребкування нового розіграшу Ліги націй 2024/25.

Збірна України потрапила до групи 1 Дивізіону B турніру. Там суперниками дружини Сергія Реброва будуть Чехія, Албанія і Грузія.

Груповий етап Ліги націй 2024/25 зіграють цьогоріч восени. Перший тур запланований на 5-7 вересня, а шостий – на 17-19 листопада. Натомість плей-офф за підвищення/пониження в класі зіграють у березні 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.