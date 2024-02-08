Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций

Сборная Украины попала в группу 1 дивизиона B Лиги наций.

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В четверг, 8 февраля, в Париже состоялась церемония жеребьевки нового розыгрыша Лиги наций 2024/25.

Сборная Украины попала в группу 1 дивизиона B турнира. Там соперниками команды Сергея Реброва будут Чехия, Албания и Грузия.

Групповой этап Лиги наций 2024/25 сыграют осенью этого года. Первый тур запланирован на 5-7 сентября, а шестой – на 17-19 ноября. Зато плей-офф за повышение/понижение в классе сыграют в марте 2025 года.

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