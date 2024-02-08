Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді Верховного Суду та відомі юристи віддали честь Валерію Залужному

Суддівська спільнота підкреслила свою повагу до Валерія Залужного.

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи в стані необхідної оборони, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що інших доказів, які б спростували версію сторони захисту про те, що застосування пневматичного пістолета було здійснено у зв'язку з агресивною поведінкою потерпілого та для захисту від нього, судом не наведено, і, таким чином, твердження засудженого не спростовані «поза розумним сумнівом».

Суддя з Херсону досі не з’явився в новий суд і перебуває невідомо де

Суддя Херсонського окружного адміністративного суду ймовірно залишився в окупованому Херсоні, а тепер може бути звільнений з посади за небажання працювати.

Рада голів судів при Вищій раді правосуддя ліквідована, її діяльність припинена

У Вищій раді правосуддя зазначили, що в існуванні Ради голів судів при ВРП більше немає сенсу.

Володимир Зеленський про зміни у ЗСУ: Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах і проведене перезавантаження генералітету

Треба побудувати в армії дієву систему ротацій і виправити надмірну та невиправдану чисельність у штабах, — Зеленський про найближчі зміни у ЗСУ.

  1. Фото
  2. / В Україні

Україна повернула з російського полону 100 Захисників, фото

20:24, 8 лютого 2024
Між Україною та рф відбувся 51-й обмін полоненими.
Україна повернула з російського полону 100 Захисників, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 9 лютого, Україна повернула додому ще 100 Захисників з російського полону. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.

Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!

Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!», - написав Глава держави на своєму Телеграм-каналі.

Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це 51-й за ліком обмін.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. 

 

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду