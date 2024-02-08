Україна повернула з російського полону 100 Захисників, фото

Між Україною та рф відбувся 51-й обмін полоненими.

У четвер, 9 лютого, Україна повернула додому ще 100 Захисників з російського полону. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.

Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!

Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!», - написав Глава держави на своєму Телеграм-каналі.

Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це 51-й за ліком обмін.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

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