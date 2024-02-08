Сенат США зробив важливий крок до надання Україні пакету допомоги

Законопроект передбачає виділення понад 95 мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

У четвер, 8 лютого, Верхня палата американського Конгресу – Сенат – прийняла важливе процедурне рішення для подальшого розгляду законопроекту про виділення додаткової допомоги у розмірі $95 млрд Україні, Ізраїлю і Тайваню, без питання міграційної реформи.

Було набрано 60 необхідних голосів.

Варто зазначити, що це не підсумкове голосування, але воно допоможе прискорити розгляд документа.

Законопроект передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії рф, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Після процедурного голосування законопроект ще має бути схвалений по суті також голосами мінімум 60 членів Сенату США після дебатів, які триватимуть не більше 50 годин. Імовірно, це голосування станеться вже наприкінці лютого, позаяк сенатори з наступного тижня йдуть на двотижневу перерву.

Нагадаємо, що у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для голосування за законопроєкт з посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України.

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