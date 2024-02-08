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  1. В мире

Сенат США сделал важный шаг к предоставлению Украине пакета помощи

19:59, 8 февраля 2024
Законопроект предусматривает выделение более 95 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Сенат США сделал важный шаг к предоставлению Украине пакета помощи
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В четверг, 8 февраля, Верхняя палата американского Конгресса – Сенат – приняла важное процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи в размере $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню, без вопроса миграционной реформы.

Было набрано 60 необходимых голосов.

Следует отметить, что это не итоговое голосование, но поможет ускорить рассмотрение документа.

Законопроект предусматривает 61 миллиард долларов для Украины в поддержку ее усилий по противостоянию агрессии рф, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 миллиарда долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

После процедурного голосования законопроект еще должен быть одобрен по сути голосами минимум 60 членов Сената США после дебатов, которые продлятся не более 50 часов. Вероятно, это голосование состоится уже в конце февраля, поскольку сенаторы со следующей недели уходят на двухнедельный перерыв.

Ранее сообщалось, что в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для голосования за законопроект с усиления миграционной политики, который также предусматривал дополнительные средства для Украины.

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