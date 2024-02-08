Минюст подал иск о применении санкций против российского пропагандиста Дмитрия Киселева

Иск о применению санкций против Дмитрия Киселева подали в Антикорсуд.

Фото: slovoidilo.ua

Министерство юстиции сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций против российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Об этом говорится в пресс-службе Минюста.

«7 февраля 2024 Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкции, предусмотренной пунктом 11 частью 1 статьи 4 Закона Украины «О санкциях», - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Дмитрий Киселев является российским телеведущим и пропагандистом, с 2014 года публично поддерживающим оккупацию Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей. С начала полномасштабного военного вторжения российской федерации на территорию Украины продолжает деятельность, направленную на оправдание военной агрессии россии путем распространения пропаганды кремля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.