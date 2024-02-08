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Совещательная группа экспертов объявила даты проведения собеседований с кандидатами на должность судьи КСУ

19:40, 8 февраля 2024
Совещательная группа экспертов заранее уведомит всех 37 кандидатов о точном времени и месте собеседования с конкретным кандидатом.
Совещательная группа экспертов объявила даты проведения собеседований с кандидатами на должность судьи КСУ
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В четверг, 8 февраля, Совещательная группа экспертов провела заседание, на котором рассмотрела два вопроса повестки дня – рассмотрела заявление заместителя члена СГЭ о досрочном прекращении его полномочий и объявила диапазон дат проведения собеседований с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом говорится в пресс-службе СГЭ.

Совещательная группа экспертов рассмотрела и единогласно удовлетворила заявление заместителя члена СГЭ Игоря Процюка о досрочном прекращении его полномочий.

Полномочия заместителя члена СГЭ Игоря Процюка прекращаются досрочно в день принятия соответствующего решения, то есть сегодня.

Вторым вопросом повестки дня было обсуждение и объявление диапазона дат проведения собеседований с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда Украины.

В этом контексте председатель СГЭ Алеш Залар напомнил, что продолжается процесс рассмотрения и анализа материалов относительно кандидатов на должность судьи КСУ:

«Сейчас Совещательная группа осуществляет оценку доброчестности и по результатам собеседований будет определен список лиц, которые будут допущены к следующему этапу – проверке профессионализма. Поэтому есть объективная и логичная необходимость в объявлении диапазона дат проведения собеседований для обеспечения максимальной прозрачности конкурса и осведомленности всех заинтересованных сторон и общественности, которая следует за конкурсом в Конституционный Суд Украины».

Глава СГЭ объявил, что проведение собеседований с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда Украины состоится с 2 марта по 8 марта 2024 включительно.

«СГЭ заранее сообщит всем 37 кандидатам о точном времени и месте собеседования с конкретным кандидатом», – сообщил Алеш Залар.

Вместе с тем он подчеркнул, что все собеседования будут транслироваться вживую и все желающие смогут наблюдать за ними онлайн на ресурсах СГЭ и КСУ.

 Ранее сообщалось, что Совещательная группа экспертов определила, как будет отбирать судей Конституционного суда Украины.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала о профессиональных достижениях иностранных членов Совещательной группы экспертов.

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