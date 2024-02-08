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  1. Суд інфо

Дорадча група експертів оголосила дати проведення співбесід з кандидатами посаду судді КСУ

19:40, 8 лютого 2024
Дорадча група експертів заздалегідь повідомить всіх 37 кандидатів про точний час та місце співбесіди з конкретним кандидатом.
Дорадча група експертів оголосила дати проведення співбесід з кандидатами посаду судді КСУ
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В четвер, 8 лютого, Дорадча група експертів провела засідання, на якому розглянула два питання порядку денного – розглянула заяву заступника члена ДГЕ про дострокове припинення його повноважень та оголосила діапазон дат проведення співбесід з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України. Про це йдеться у пресслужбі ДГЕ.

Дорадча група експертів розглянула та одностайно задовольнила заяву заступника члена ДГЕ Ігоря Процюка про дострокове припинення його повноважень.

Повноваження заступника члена ДГЕ Ігоря Процюка припиняються достроково у день ухвалення відповідного рішення, тобто – сьогодні.

Другим питанням порядку денного було обговорення та оголошення діапазону дат проведення співбесід з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України.

В цьому контексті, голова ДГЕ Алеш Залар нагадав, що триває процес розгляду та аналізу матеріалів щодо кандидатів на посаду судді КСУ:

«Зараз Дорадча група здійснює оцінювання доброчесності і за результатами співбесід буде визначено список осіб, яких буде допущено до наступного етапу – перевірки професійності. Тож є обʼєктивна та логічна необхідність в оголошенні діапазону дат проведення співбесід для забезпечення максимальної прозорості конкурсу та поінформованості всіх зацікавлених сторін та громадськості, яка слідкує за конкурсом до Конституційного Суду України».

Голова ДГЕ оголосив, що проведення співбесід з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України відбудеться з 2 березня по 8 березня 2024 року включно.

«ДГЕ заздалегідь повідомить всіх 37 кандидатів про точний час та місце співбесіди з конкретним  кандидатом», – повідомив Алеш Залар.

Разом з тим він підкреслив, усі співбесіди будуть транслюватися наживо і всі бажаючі зможуть спостерігати за ними онлайн на ресурсах ДГЕ та КСУ.

Раніше ми писали, що Дорадча група експертів визначила, як буде відбирати суддів Конституційного Суду України.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла про професійні здобутки іноземних членів Дорадчої групи експертів.

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