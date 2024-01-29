Шлях кандидата на посаду судді КСУ: корисна інфографіка

Дорадча група експертів роз’яснила 4 ключові етапи конкурсу.

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Дорадча група експертів (ДГЕ) оприлюднила інфографіку шлях кандидата на посаду судді КСУ та роз’яснила всі етапи конкурсу.

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України», Дорадчу групу експертів створено для сприяння в оцінюванні моральних якостей і рівня компетентності кандидатів на посаду судді КСУ.

Конкурсну процедуру побудовано таким чином, що завдання ДГЕ полягає в тому, щоб рекомендувати суб’єктам призначення суддів КСУ (Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України) щонайменше два доброчесних та професійних кандидатів на кожну вакантну посаду судді КСУ.

Процес оцінювання кандидатів відбувається наступним чином:

- Спершу ДГЕ отримує від суб’єктів призначення пакети документів кандидатів на вакантні посади судді КСУ, яких вони допустили до участі в конкурсному відборі.

- Далі Дорадча група експертів здійснює оцінювання допущених кандидатів.

- У процесі оцінювання ДГЕ обґрунтовано встановлює та підтверджує відповідність чи невідповідність кожного кандидата критерію високих моральних якостей та критерію визнаного рівня компетентності у сфері права.

- У підсумку, рейтингові списки кандидатів, які отримали від ДГЕ оцінку «відповідає», подаються відповідно Президенту, Парламенту та з’їзду суддів України для призначення когось із них суддею Конституційного Суду України.

Якщо на будь-якому етапі конкурсу за результатами оцінювання, кількість кандидатів становить менше ніж дві особи на кожну вакантну посаду судді КСУ, то суб’єкти призначення невідкладно оголошують новий конкурсний відбір на відповідну вакантну посаду.

Якщо ж детальніше розібрати шлях кандидата на посаду судді КСУ, то в зоні відповідальності ДГЕ він пролягає через 4 ключові етапи:

Етап 1. Аналіз матеріалів та співбесіди

Відлік першого етапу оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ розпочинається з дати отримання Дорадчою групою експертів від конкурсної комісії при Президентові України, Апарату Верховної Ради України, Ради суддів України (з’їзду суддів України) всіх документів кандидатів, яких вони допустили до участі в конкурсі.

Протягом чотирьох місяців ДГЕ повинна розглянути, вивчити та проаналізувати подані документи, а також інші матеріали та інформацію отримані щодо кандидатів.

В цей час ДГЕ також готує та направляє запити до відповідних установ та інституцій для отримання відомостей та матеріалів щодо кандидатів.

Разом з тим, ДГЕ також надсилає уточнюючі запитання самим кандидатам, збирає і опрацьовує їхні відповіді.

Крім цього, на цьому етапі ДГЕ має провести також і публічні співбесіди з кандидатами на посаду судді КСУ.

Етап 2. Оцінка моральних якостей

Другим етапом на шляху кандидата є оцінювання моральних якостей кожного кандидата на посаду судді КСУ.

Протягом п’ятнадцяти днів з моменту проведення співбесіди з усіма кандидатами, ДГЕ проводить оцінку кандидатів за критерієм високих моральних якостей.

У підсумку, кандидати отримують від ДГЕ оцінку «відповідає» або «не відповідає».

Кандидати, які отримали оцінку «не відповідає» за критерієм високих моральних якостей вважаються такими, що не пройшли відповідний етап та припиняють участь в конкурсі.

Кандидати, які на етапі оцінки моральних якостей отримали оцінку “відповідає”, потрапляють до наступного етапу конкурсного відбору – оцінки рівня компетентності.

Нагадаємо, що якщо оцінку «відповідає» отримало менше ніж дві особи на одну вакантну посаду, то оголошується новий конкурсний відбір на відповідну вакантну посаду.

Етап 3. Оцінка компетентності

Третім етапом на шляху кандидатів на посаду судді КСУ, які успішно пройшли етап оцінки моральних якостей, є оцінювання рівня компетентності у сфері права.

На цьому етапі, окрім іншого, передбачено проведення письмового оцінювання рівня компетентності – кандидатам буде запропоновано дати відповіді на письмові запитання зі сфери конституційної проблематики.

Також на цьому етапі, за необхідності, можливе проведення додаткових співбесід.

Кандидати, які отримали оцінку «не відповідає» за критерієм компетентності вважаються такими, що не пройшли відповідний етап та припиняють участь в конкурсі.

Кандидати, які отримали оцінку «відповідає», проходять далі у конкурсному відборі.

Знову нагадаємо, що якщо оцінку «відповідає» отримало менше ніж дві особи на одну вакантну посаду, то оголошується новий конкурсний відбір на відповідну вакантну посаду.

Етап 4. Рейтингове голосування та передача списків кандидатів суб’єктам призначення

Фінальним етапом є рейтингове голосування ДГЕ щодо кандидатів, які отримали оцінку «відповідає» за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права.

На цьому етапі Дорадча група експертів голосує за кожного кандидата та розміщує їх у списку залежно від кількості отриманих голосів – від найвищого (6 голосів «за») до найменшого результату (0 голосів «за»).

Не пізніше трьох днів з дня складення рейтингових списків, ДГЕ оприлюднює ці списки та вмотивовані рішення стосовно кожного кандидата на офіційному веб-сайті КСУ та передає їх для ухвалення остаточного рішення суб’єктами призначення – Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом суддів України.

На цьому шлях кандидата на посаду судді КСУ в рамках конкурсного оцінювання Дорадчою групою експертів завершується.

Далі, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України», Президент (Офіс Президента України), Парламент та з’їзд суддів України за своїми окремими процедурами призначають суддів КСУ з числа кандидатів, наданих їм Дорадчою групою експертів.

Раніше ми писали, що Дорадча група експертів визначила, як буде відбирати суддів Конституційного Суду України.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла про професійні здобутки іноземних членів Дорадчої групи експертів.

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