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  1. Суд инфо

Путь кандидата на должность судьи КСУ: полезная инфографика

13:49, 29 января 2024
Совещательная группа экспертов разъяснила 4 ключевых этапа конкурса.
Путь кандидата на должность судьи КСУ: полезная инфографика
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Совещательная группа экспертов (СГЭ) обнародовала инфографику путь кандидата на должность судьи КСУ и разъяснила все этапы конкурса.

Согласно Закону Украины «О Конституционном Суде Украины», Совещательная группа экспертов создана для содействия в оценке моральных качеств и уровня компетентности кандидатов на должность судьи КСУ.

Конкурсная процедура построена таким образом, что задача СГЭ состоит в том, чтобы рекомендовать субъектам назначения судей КСУ (Президент Украины, Верховная Рада Украины и съезд судей Украины) по меньшей мере два добропорядочных и профессиональных кандидатов на каждую вакантную должность судьи КСУ.

Процесс оценки кандидатов происходит следующим образом:

– Сначала СГЭ получает от субъектов назначения пакеты документов кандидатов на вакантные должности судьи КСУ, которых они допустили к участию в конкурсном отборе.

- Далее Совещательная группа экспертов осуществляет оценку допущенных кандидатов.

- В процессе оценки СГЭ обоснованно устанавливает и подтверждает соответствие или несоответствие каждого кандидата критерию высоких моральных качеств и критерию признанного компетентности в сфере права.

- В итоге рейтинговые списки кандидатов, получивших от СГЭ оценку «отвечает», представляются соответственно Президенту, Парламенту и съезду судей Украины для назначения кого-то из них судьей Конституционного Суда Украины.

Если на любом этапе конкурса по результатам оценки количество кандидатов составляет менее двух человек на каждую вакантную должность судьи КСУ, то субъекты назначения безотлагательно объявляют новый конкурсный отбор на соответствующую вакантную должность.

Если же подробнее разобрать путь кандидата на должность судьи КСУ, то в зоне ответственности СГЭ он проходит через 4 ключевых этапа:

Етап 1. Аналіз матеріалів та співбесіди

Відлік першого етапу оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ розпочинається з дати отримання Дорадчою групою експертів від конкурсної комісії при Президентові України, Апарату Верховної Ради України, Ради суддів України (з’їзду суддів України) всіх документів кандидатів, яких вони допустили до участі в конкурсі.

Протягом чотирьох місяців ДГЕ повинна розглянути, вивчити та проаналізувати подані документи, а також інші матеріали та інформацію отримані щодо кандидатів.

В цей час ДГЕ також готує та направляє запити до відповідних установ та інституцій для отримання відомостей та матеріалів щодо кандидатів.

Разом з тим, ДГЕ також надсилає уточнюючі запитання самим кандидатам, збирає і опрацьовує їхні відповіді.

Крім цього, на цьому етапі ДГЕ має провести також і публічні співбесіди з кандидатами на посаду судді КСУ.

Етап 2. Оцінка моральних якостей

Другим етапом на шляху кандидата є оцінювання моральних якостей кожного кандидата на посаду судді КСУ.

Протягом п’ятнадцяти днів з моменту проведення співбесіди з усіма кандидатами, ДГЕ проводить оцінку кандидатів за критерієм високих моральних якостей.

У підсумку, кандидати отримують від ДГЕ оцінку «відповідає» або «не відповідає».

Кандидати, які отримали оцінку «не відповідає» за критерієм високих моральних якостей вважаються такими, що не пройшли відповідний етап та припиняють участь в конкурсі.

Кандидати, які на етапі оцінки моральних якостей отримали оцінку “відповідає”, потрапляють до наступного етапу конкурсного відбору – оцінки рівня компетентності.

Нагадаємо, що якщо оцінку «відповідає» отримало менше ніж дві особи на одну вакантну посаду, то оголошується новий конкурсний відбір на відповідну вакантну посаду.

Етап 3. Оцінка компетентності

Третім етапом на шляху кандидатів на посаду судді КСУ, які успішно пройшли етап оцінки моральних якостей, є оцінювання рівня компетентності у сфері права.

На цьому етапі, окрім іншого, передбачено проведення письмового оцінювання рівня компетентності – кандидатам буде запропоновано дати відповіді на письмові запитання зі сфери конституційної проблематики.

Також на цьому етапі, за необхідності, можливе проведення додаткових співбесід.

Кандидати, які отримали оцінку «не відповідає» за критерієм компетентності вважаються такими, що не пройшли відповідний етап та припиняють участь в конкурсі.

Кандидати, які отримали оцінку «відповідає», проходять далі у конкурсному відборі.

Знову нагадаємо, що якщо оцінку «відповідає» отримало менше ніж дві особи на одну вакантну посаду, то оголошується новий конкурсний відбір на відповідну вакантну посаду.

Етап 4. Рейтингове голосування та передача списків кандидатів суб’єктам призначення

Фінальним етапом є рейтингове голосування ДГЕ щодо кандидатів, які отримали оцінку «відповідає» за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права.

На цьому етапі Дорадча група експертів голосує за кожного кандидата та розміщує їх у списку залежно від кількості отриманих голосів – від найвищого (6 голосів «за») до найменшого результату (0 голосів «за»).

Не пізніше трьох днів з дня складення рейтингових списків, ДГЕ оприлюднює ці списки та вмотивовані рішення стосовно кожного кандидата на офіційному веб-сайті КСУ та передає їх для ухвалення остаточного рішення суб’єктами призначення – Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом суддів України.

На цьому шлях кандидата на посаду судді КСУ в рамках конкурсного оцінювання Дорадчою групою експертів завершується.

Далі, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України», Президент (Офіс Президента України), Парламент та з’їзд суддів України за своїми окремими процедурами призначають суддів КСУ з числа кандидатів, наданих їм Дорадчою групою експертів.

 Ранее сообщалось, что Совещательная группа экспертов определила, как будет отбирать судей Конституционного суда Украины.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала о профессиональных достижениях иностранных членов Совещательной группы экспертов.

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