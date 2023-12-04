Совещательная группа экспертов определила, как будет отбирать судей Конституционного суда Украины

Украинские и иностранные эксперты единогласно утвердили Методологию оценивания моральных качеств и уровня компетенции в сфере права.

Источник фото - Совещательная группа экспертов

Совещательная группа экспертов (СГЭ) 4 декабря 2023 года утвердила Методологию оценивания моральных качеств и уровня компетенции в сфере права, которая будет применяться при отборе кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины.

«Методология будет своего рода инструкцией, как для Совещательной группы экспертов, так и для кандидатов на должности судей КСУ. Она включает критерии моральных качеств и компетенции в сфере права, шаги по их оцениванию, источники информации, которые будут учитываться при оценивании, методы проведения собеседований с кандидатами, а также рейтинговое оценивание кандидатов», - сообщил председатель Совещательной группы экспертов Алеш Залар.

Текст указанного документа будет обнародован несколько позже, однако как сообщила член Совещательной группы по квоте Президента, директор Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Оксана Васильченко, Методология оценивания учитывает опыт других подобных коллегиальных органов, которые задействованы в конкурсных отборах.

Очевидно, речь идет о деятельности таких органов как Этический совет, отбирающий кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия и Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов ВККС.

Как добавила член СГЭ по квоте Венецианской комиссии Анна Сухоцкая, в Методологии оценивания также отражен опыт процедур отбора судей ЕСПЧ и Суда справедливости Европейского Союза.

Так же, как сообщил председатель Совещательной группы экспертов Алеш Залар, СГЭ уже получила от Совета судей Украины перечень кандидатов на две вакантные должности судей КСУ по квоте съезда судей и уже начала собирать информацию о кандидатах.

Напомним, что Совещательная группа экспертов в составе шести членов (трех украинских представителей и трех международных экспертов) начала работу 12 ноября.

Председателем Совещательной группы был избран бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения Алеш Залар, а секретарем – председатель Верховного Суда Украины в 2013-2017 годах Ярослав Романюк.

Совещательная группа будет отбирать кандидатов на должности судей КСУ и рекомендовать субъектам формирования КСУ назначать на должности лучших из них. У международных экспертов есть решающий голос во время голосования.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала о профессиональных достижениях иностранных членов Совещательной группы экспертов.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.