Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся и когда будут выполнены условия — Столтенберг

Йенс Столтенберг также заверил Рустема Умерова в неизменной поддержке НАТО Украины.

Фото: nato.int

В понедельник, 4 декабря, в Брюсселе состоялась встреча министра обороны Украины Рустема Умерова и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает пресс-служба НАТО.

Генсек Альянса заверил в неизменной поддержке Украины со стороны партнеров.

«Учитывая, что зима, как ожидается, осложнит боевые действия, Столтенберг подчеркнул, что союзники полны решимости усилить политическую и практическую поддержку Украины в ее защите от российского вторжения», - сообщили в НАТО.

Столтенберг подтвердил, что блок будет оказывать долгосрочную поддержку украинской стороне, чтобы сделать ВСУ «полностью совместимыми» с НАТО, и «еще больше приблизить их к Альянсу».

Также стороны обсудили путь Украины к членству в Альянсе и усилия страны по реформированию.

«Столтенберг подтвердил, что Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся и когда будут выполнены условия», - указывается в заявлении.

Ранее Столтенберг призвал к поддержке Украины в войне с рф.

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