Как пройти проверку во время Дія.Підпису с первого раза: полезные советы

Чтобы быстро пройти проверку во время Дія.Підпис нужно соблюдать правила.

Украинцам дали ряд советов, как пройти проверку во время Дія.Підпису с первого раза. Об этом говорится на Facebook-странице приложения Дія.

Отмечается, что цифровой образ лица сравнивается с вашими фотографиями на документах.

Для граждан собрали советы, как быстро пройти проверку:

1.Если на документах вы без очков, то для Дія.Підпису снимите их тоже.

2.Держите камеру телефона так, чтобы подбородок был на уровне нижней части рамки, а лоб — верхней. Рамка должна быть зеленого цвета.

3.Выбирайте место с хорошим освещением, чтобы лицо было хорошо видно.

4.Фон должен быть однотонным – без картин, других людей, мебели и любимого котика.

5.Держите телефон на уровне лица, а не снизу или сверху.

6.Следуйте, чтобы в камеру не попадали лучи от лампы или солнца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.