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Верховный Суд определил, когда заключение эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу, является недопустимым доказательством

08:10, 5 декабря 2023
Местный суд признал недопустимым доказательством заключение судебно-почерковедческой экспертизы из-за несоблюдения порядка ее проведения без исследования свободных образцов подписи, не предоставленных эксперту.
Верховный Суд определил, когда заключение эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу, является недопустимым доказательством
Источник фото: nise.com.ua
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Заключение эксперта, проводившего судебно-почерковедческую экспертизу по уголовному производству по ч. 2 ст. 366 УК без исследования свободных образцов подписи обвиняемого является недопустимым доказательством. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда по делу №686/24376/20 от 7 сентября 2023 года.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Органом досудебного расследования женщина обвинялась в том, что она составила, подписала, заверила оттиском печати свою подпись, направила по принадлежности заведомо ложный официальный документ, в результате чего были вызваны тяжелые последствия интересам юридического лица.

Местный суд признал ее невиновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК и оправдал в связи с недоказанностью, что уголовные правонарушения совершены ею.

Принимая такое решение, местный суд, в частности, признал недопустимым доказательством заключение судебно-почерковедческой экспертизы из-за несоблюдения порядка ее проведения без исследования свободных образцов подписи, которые не были предоставлены эксперту. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд ВС оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. КУС проверил, что из всех изъятых во время временного доступа документов, обвиняемой подписаны только два документа, которые и являлись предметом экспертного исследования, а свободные образцы подписи обвиняемой вообще отсутствовали.

Отсутствие свободных образцов подписи лица при проведении судебно-почерковедческой экспертизы влечет признание сделанного заключения судебно-почерковедческой экспертизы недопустимым доказательством из-за его неполноты и проведения с нарушением требований п. 3.5 Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований и Научно-методических рекомендаций по вопросам назначения судебных экспертиз.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что КУС ВС высказал позицию относительно того, что прокурор не обязан приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства.

Автор: Наталья Мамченко

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