Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Прокурор не обязан приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства. Сторона обвинения имеет право по своему усмотрению определять объем доказательств, необходимых и достаточных для доказательства виновности лица в инкриминируемом преступлении и привлечения его к уголовной ответственности. Такую позицию высказала коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС от 07.09.2023 г. по делу № 357/14369/17.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 1 ст. 115; ч. 2 ст. 15 – п. 1 ч. 2 ст. 115 УК. Обосновывая доказанность виновности лица в совершении преступлений, за которые оно осуждено, суд учел предоставленные прокурором доказательства, в частности, выводы судебно-медицинских криминалистических экспертиз из содержания которых усматривалось, что при проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования.

Апелляционный суд оставил без изменений этот приговор. В кассационной жалобе и дополнениях к ней сторона защиты, в частности, утверждала о недопустимости в качестве доказательств выводов экспертиз, поскольку в порядке ст. 290 УПК не были открыты медицинские документы и заключение одной экспертизы, данные которой были положены в основу судебно-медицинских криминалистических экспертиз, касавшихся исследований ран на теле потерпевшего во взаимосвязи характеристиками орудия совершения преступления.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. КУС считает, что УПК не устанавливает для прокурора обязанности приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства.

Сторона обвинения имеет право по своему усмотрению определять объем доказательств, необходимых и достаточных для доказательства виновности лица в инкриминируемом преступлении и привлечения его к уголовной ответственности. В то же время, все доказательства, в том числе заключения экспертов по результатам проведенных экспертных исследований, предоставленные прокурором суда в подтверждение виновности лица, были открыты стороне защиты при выполнении требований ст. 290 УПК и при судебном разбирательстве в суде первой инстанции их допустимость ею не оспаривалась.

Автор: Наталья Мамченко

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