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Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

16:58, 9 грудня 2023
При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.
Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази
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Прокурор не зобов’язаний долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази. Сторона обвинувачення має право на власний розсуд визначати обсяг доказів, необхідних і достатніх для доведення винуватості особи в інкримінованому злочині та притягнення її до кримінальної відповідальності. Таку позицію висловила колегія суддів Першої судової палати ККС ВС від 07.09.2023 у справі № 357/14369/17.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватою і засудив особу за ч. 1 ст. 115; ч. 2 ст. 15 – п. 1 ч. 2 ст. 115 КК. Обґрунтовуючи доведеність винуватості особи у вчиненні злочинів, за які її засуджено, суд урахував надані прокурором докази, зокрема, висновки судово-медичних криміналістичних експертиз зі змісту яких убачалося, що при проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі та доповненнях до неї сторона захисту, зокрема стверджувала про недопустимість як доказів висновків експертиз, оскільки в порядку ст. 290 КПК не було відкрито медичні документи та висновок однієї експертизи, дані якої було покладено в основу судово-медичних криміналістичних експертиз, що стосувалися досліджень ран на тілі потерпілого у взаємозв’язку характеристиками знаряддя вчинення злочину.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. ККС вважає що КПК не встановлює для прокурора обов’язку долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази.

Сторона обвинувачення має право на власний розсуд визначати обсяг доказів, необхідних і достатніх для доведення винуватості особи в інкримінованому злочині та притягнення її до кримінальної відповідальності. Водночас усі докази, у тому числі висновки експертів за результатами проведених експертних досліджень, надані прокурором суду на підтвердження винуватості особи, були відкриті стороні захисту під час виконання вимог ст. 290 КПК і під час судового розгляду в суді першої інстанції їх допустимість нею не оспорювалася.

Автор: Наталя Мамченко

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