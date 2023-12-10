Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

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Висновок експерта, який проводив судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 366 КК без дослідження вільних зразків підпису обвинуваченого, є недопустимим доказом. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові по справі №686/24376/20 від 7 вересня 2023 року.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Органом досудового розслідування особа обвинувачувалася в тому, що вона склала, підписала, завірила відтиском печатки свій підпис, направила за належністю завідомо неправдивий офіційний документ, внаслідок чого було спричинено тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Місцевий суд визнав особу невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366 КК, та виправдав її у зв’язку з недоведеністю, що кримінальні правопорушення вчинено нею.

Ухвалюючи таке рішення, місцевий суд, зокрема, визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. ККС перевірив, що з усіх вилучених під час тимчасового доступу документів, обвинуваченою підписані лише два документи, які і були предметом експертного дослідження, а вільні зразки підпису обвинуваченої взагалі були відсутні.

Відсутність вільних зразків підпису особи при проведенні судово-почеркознавчої експертизи тягне визнання зробленого висновку судово-почеркознавчої експертизи недопустимим доказом через його неповноту та проведення з порушенням вимог п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз і експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що ККС ВС висловив позицію стосовного того, що прокурор не зобов’язаний долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази.

Автор: Наталя Мамченко

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