Як переобладнати авто під потреби водія з інвалідністю — варіанти та рішення

Водіям із протезами або порушенням функцій кінцівок доступні різні варіанти переобладнання автомобіля — від автоматичної коробки до ручних систем керування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Переобладнання автомобіля під індивідуальні потреби водія потребує консультацій із фахівцями та підбору технічних рішень, які забезпечують безпеку та зручність керування, пояснюють Сервісні центри МВС Вінниччини, Черкащини та Кіровоградщини.

Переобладнання транспортного засобу є індивідуальним процесом, тому перед встановленням будь-якого обладнання рекомендується консультуватися з реабілітологом і спеціалістами підприємства, яке виконує такі роботи. Це дозволяє врахувати фізичні можливості людини, особливості використання протезів та обрати найбільш безпечні й комфортні рішення.

Для водіїв, які користуються протезами нижніх кінцівок, можуть застосовуватися такі варіанти:

автомобілі з автоматичною коробкою передач;

накладки або подовжувачі педалей;

встановлення лівої педалі газу для водіїв із обмеженим функціонуванням правої ноги.

Для людей із відсутніми або нефункціональними нижніми кінцівками передбачені інші технічні рішення:

ручні системи керування «газ-гальмо»;

джойстики та кільця-акселератори;

кермові пристрої типу «спінер» для керування однією рукою;

блокатори педалей для підвищення безпеки під час руху.

Безбар’єрність у транспорті розглядається як можливість для людини залишатися мобільною, самостійною та безпечно керувати автомобілем із урахуванням своїх потреб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.