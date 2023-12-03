«Украина находится в критической ситуации», – Столтенберг призвал к поддержке Украины в войне с рф

После большой атаки россии ситуация для Украины критическая, – Столтенберг.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил возмущение по поводу ухудшения ситуации в Украине и призвал Запад готовиться к возможному обострению конфликта. В интервью немецкому телеканалу Das Erste он отметил необходимость поддержки Украины в любое время, независимо от ситуации.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддержать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», – сказал он.

Столтенберг также отметил, что страны-члены Североатлантического альянса не смогли удовлетворить расширенные запросы Вооруженных сил Украины на боеприпасы. Он подчеркнул, что Киев находится в «критической ситуации», требуя большей поддержки от мировых партнеров.

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