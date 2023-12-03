Могут ли родители забирать ребенка из школы во время воздушной тревоги: объяснение

В МОН объяснили, что требование забрать ребенка во время воздушной тревоги недопустимо.

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Украинские дети продолжают обучение в условиях активной агрессии со стороны россии против Украины, что привело к изменениям в системе образования, среди которых - обязательный переход в укрытие во время воздушной тревоги.

На YouTube-канале SPRAVDI разъяснили, имеют ли родители право забирать своих детей из школы во время тревоги. Заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив объяснил, что рекомендация Министерства заключается в том, что ребенок должен оставаться в укрытии вместе с воспитателем.

Если родители пришли в школу во время воздушной тревоги, они могут находиться в укрытии вместе со своим ребенком и после тревоги выходить вместе с ним из школы. Однако отдельное решение об отдаче ребенка во время тревоги принимает руководитель образовательного учреждения.

Если учитель требует от родителей забрать ребенка во время воздушной тревоги, заместитель министра считает это недопустимым. В таком случае советует обратиться к директору школы, который может иногда не быть в курсе таких ситуаций, а также к другим образовательным учреждениям, которые должны реагировать на такие инциденты.

Сейчас органы местного самоуправления приняли решение о круглосуточной доступности укрытий. В таком случае к ним будут иметь доступ и граждане. Однако следует учитывать вместимость укрытия во избежание переполнения во время учебного процесса.

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