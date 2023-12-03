Пограничники в очередной раз поймали уклонистов на словацкой границе

Пограничники задержали 8 мужчин, которые накануне праздников пытались незаконно пересечь украинскую границу.

Пограничники задержали восемь человек возле украинско-словацкой границы, среди которых был обнаружен организатор переправной схемы, который руководил процессом незаконного пересечения границы, - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Праздник приближается", - думали беглецы, когда планировали незаконно пересечь границу", - говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники Чопского отряда обнаружили и задержали группу из восьми человек, в которой присутствовал организатор этой переправной схемы. Этот человек активно направлял "путешественников" к украинско-словацкой границе. После задержания всех лиц их доставили в пограничное подразделение для проведения тщательных проверок и выяснения всех обстоятельств этого правонарушения.\

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