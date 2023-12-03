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Чиновникам, які працюють з міжнародними донорами, будуть доплачувати до половини зарплати за таку співпрацю

Пропонується доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - депутати від «Слуги народу» внесли законопроект.

Правила визначення юрисдикції регламентуються виключно базовими процесуальними кодексами – ГПК, ЦПК і КАСУ, а не Кодексом з процедур банкрутства чи Податковим кодексом, — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду визначила юрисдикцію спорів, стороною в яких є платник податків щодо якого порушено справу про банкрутство.

Верховний Суд скасував рішення ВРП, яке дозволило слідчим та прокурорам обмежувати доступ до Реєстру судових рішень

Вища рада правосуддя у липні раптово вирішила змінити свою ж позицію та дозволила обмежувати доступ до Реєстру судових рішень на підставі постанови слідчого чи прокурора, - Верховний Суд визнав це рішення ВРП протиправним.

«Покарання вимагає не тільки знання законів, але й розуму, і совісті», - суддя визначив санкцію за перевезення громадянкою 40 тисяч євро через митницю на підставі підроблених документів

Громадянка була ФОП в Україні і мала відповідний дохід, однак, за її словами, довірилася юристам, які оформили за неї сфальсифіковані документи, - суддя визначив, чи слід стягувати з неї всі 40 тисяч євро, як того вимагала митниця.

Вища рада правосуддя виснувала, що ГРД варто прибрати з числа суб’єктів, що погоджують показники оцінки доброчесності судді

«Висловлювання як членів ВККС, так і членів Громадської ради доброчесності можуть вплинути на публічний імідж системи правосуддя, оскільки суспільство загалом може сприймати їх не як суб’єктивні, а як об’єктивні оцінки», - Вища рада правосуддя підтримала обмеження оціночних суджень від членів Громадської ради доброчесності щодо суддів.

  1. В Україні

Прикордонники вчергове спіймали ухилянтів на словацькому кордоні

13:33, 3 грудня 2023
Прикордонники затримали 8 чоловіків, які напередодні свят намагалися незаконно перетнути українських кордон.
Прикордонники вчергове спіймали ухилянтів на словацькому кордоні
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Прикордонники затримали вісім осіб біля українсько-словацького кордону, серед яких був виявлений організатор переправної схеми, який керував процесом незаконного перетину кордону, – повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

«Свято наближається», – думали втікачі, коли планували незаконно перетнути кордон», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники Чопського загону виявили та затримали групу з восьми осіб, у якій присутній був організатор цієї переправної схеми. Ця особа активно спрямовувала «мандрівників» до українсько-словацького кордону. Після затримання усіх осіб їх доставили до прикордонного підрозділу для проведення ретельних перевірок та з’ясування всіх обставин цього правопорушення.

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