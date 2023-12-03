Прикордонники вчергове спіймали ухилянтів на словацькому кордоні

Прикордонники затримали 8 чоловіків, які напередодні свят намагалися незаконно перетнути українських кордон.

Прикордонники затримали вісім осіб біля українсько-словацького кордону, серед яких був виявлений організатор переправної схеми, який керував процесом незаконного перетину кордону, – повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

«Свято наближається», – думали втікачі, коли планували незаконно перетнути кордон», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники Чопського загону виявили та затримали групу з восьми осіб, у якій присутній був організатор цієї переправної схеми. Ця особа активно спрямовувала «мандрівників» до українсько-словацького кордону. Після затримання усіх осіб їх доставили до прикордонного підрозділу для проведення ретельних перевірок та з’ясування всіх обставин цього правопорушення.

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