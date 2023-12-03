З України незаконно намагалися експортувати 111 тонн агропродукції

Чернівецькі митники завадили експорту 111 тонн аграрної продукції без відповідних дозвільних документів.

Джерело фото: Державна митна служба України

Митники у Чернівцях перехопили спробу експорту 111 тонн аграрної продукції без необхідних дозвільних документів. Згідно з поданими документами для митного оформлення, українська компанія мала намір вивезти «Нут українського походження». Про це повідомляє Державна митна служба України.

Проте після перевірок і лабораторних досліджень, здійснених посадовими особами митниці та Держмитслужби, виявилося, що насправді вивозилось «Насіння сої лущене, сушене виду Glycine max».

Згідно з чинним законодавством, експорт аграрної продукції, зокрема «Соєвих бобів, подрібнених або неподрібнених», вимагає наявності ліцензії, яку відповідне підприємство не мало.

Чернівецька митниця склала протоколи про порушення митних правил стосовно директора фірми-експортера за ознаками статті 472 Митного кодексу України. Товар, вартість якого перевищує 1,5 мільйони гривень, тимчасово зберігається на складі митниці.

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